معلول: “نطمح للفوز بالثلاثية في الموسم الجديد مع شباب بلوزداد”

أبدى المدرب التونسي نبيل معلول، سعادته بانضمامه هذا الموسم لشباب بلوزداد، مبديا طموحه في التتويج بالألقاب مع هذا الأخير، لإسعاد الأنصار.

وقال معلول، في حوار للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “أتشرف بتواجدي ضمن عائلة شباب بلوزداد، هذا الفريق الكبير، والعريق”.

كما أضاف: “أتمنى أن نحظى بالتوفيق من الله، من أجل الفوز بالألقاب الثلاث التي سينافس عليها شباب بلوزداد في موسمه الجديد”.

وتابع نبيل معلول: “هدفنا اسعاد أنصار شباب بلوزداد، المتعطشين لمعانقة الألقاب في آخر سنتين”.