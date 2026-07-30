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الرياضة

معلول: “نطمح للفوز بالثلاثية في الموسم الجديد مع شباب بلوزداد”

بقلم كريم تيغرمت
معلول: “نطمح للفوز بالثلاثية في الموسم الجديد مع شباب بلوزداد”
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أبدى المدرب التونسي نبيل معلول، سعادته بانضمامه هذا الموسم لشباب بلوزداد، مبديا طموحه في التتويج بالألقاب مع هذا الأخير، لإسعاد الأنصار.

وقال معلول، في حوار للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “أتشرف بتواجدي ضمن عائلة شباب بلوزداد، هذا الفريق الكبير، والعريق”.

كما أضاف: “أتمنى أن نحظى بالتوفيق من الله، من أجل الفوز بالألقاب الثلاث التي سينافس عليها شباب بلوزداد في موسمه الجديد”.

وتابع نبيل معلول: “هدفنا اسعاد أنصار شباب بلوزداد، المتعطشين لمعانقة الألقاب في آخر سنتين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Eebj3
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