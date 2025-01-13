معلول: “نمر بفترة زاهية وقوة الاتحاد في ثراء التعداد”

ثمّن نبيل معلول، مدرب اتحاد العاصمة، فوز فريقه أمس الأحد، على مضيفه أورابا البوتسواني، والذي سمح للفريق بالتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية، قبل جولة عن اختتام دور المجموعات.

وأوضح التقني التونسي، في ندوة صحفية نشطها أمس. بأنه وجد صعوبات كبيرة في تحضير أشباله نفسيا للمباراة، بالنظر إلى إمكانيات المنافس من جهة والغيابات التي عرفتها تشكيلته من جهة أخرى.

كما أضاف معلول: “على كل حال نمر بفترة زاهية ونحقق الانتصارات. والآن نحن في صدارة ترتيب المجموعة، رغم الغيابات المؤثرة”.

“الفريق يقدم عروضا مميزة رغم الغيابات المؤثرة”

بحديثه عن الغيابات، قال مدرب الاتحاد: “أشكر الحارس سوفي، على المباراة الكبيرة التي قدمها لأنه لم يكن جاهزا نفسيا. وقمنا بتحضيره في آخر ساعة. بعدما أحس بن بوط. بآلام حرمته من المشاركة”.

وواصل التونسي: “افتقدنا لـ 6 لاعبين مهمين. في صورة عليلات وبن بوط وشيتة وبوخنشوش ولعمارة وبلقاسمي، الهداف، لكن الفريق لا يزال واقفا ويلعب مباراة قوية ويسجل الأهداف ويقدم عروض مميزة. هذه نقطة قوة الاتحاد”.

مضيفا: “اليوم شاهدنا اللاعب الشاب نعماني دخوله أعطى التوازن في خط الوسط. لقد قدم نصف ساعة بمستوى عالٍ، هو لاعب ينتظره مستقبل كبير. ومثلما قلت هذه هي قوة الاتحاد هذا الموسم”.

وفي الأخير، أكد معلول، بأن فريقه طوى صفحة المنافسة الافريقية. غير أنه شدد على ضرورة إنهاء المجموعات في الصدارة، مشيرا إلى أنه سيمنح الفرصة في آخر مباراة للاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا قاريا.