معلول: “هدفنا العودة بالفوز من بوتسوانا وضمان التأهل في المركز الأول”

أبدى مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، طموحه الكبير، في تحقيق فريقه الفوز أمام مضيفهم نادي أورابا يونايتد، وضمان التأهل للدور المقبل من كأس الكاف في المركز الأول.

وصرح معلول، للإذاعة الوطنية: “نتمنى أن نكون في أتم جاهزيتنا، خلال مواجهة فريق أورابا، لتحقيق الفوز بالمباراة”.

كما أضاف: “سنسعى لتحقيق الفوز، والتأهل، رغم أن المباراة ستكون صعبة لعدة اعتبارات، على غرار قوة المنافس، والظروف المناخية”.

وتابع نبيل معلول: “نلعب مباراة بمباراة، من أجل حسم التأهل في المرتبة الأولى، لنتفرغ لباقي المنافسات، على غرار كأس الجزائر التي تعتبر هي الأخرى من أهداف الاتحاد”.