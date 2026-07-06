معلول يباشر مهامه.. وواسع يغادر “السياربي”

باشر نادي شباب بلوزداد، مساء أمس الأحد، رسميا تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وخاضت التشكيلة البلوزدادية، أولى حصصها التدريبية، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، تحت قيادة المدرب الجديد، التونسي نبيل معلول.

كما شهدت الحصة التدريبية، حضور العناصر الجديدة التي تعاقد معها الشباب هذه الصائفة، في صورة التونسي حسام تقا، وريان أقاسم وسفيان بوشار.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إدارة “السياربي” في بيان نشرته أمس الأحد. توصلها إلى اتفاق يقضي بفسخ عقد المدافع يونس واسع، الذي تم ادراج اسمه سابقا في قائمة المسرحين.

مشيرة إلى أن الطلاق جاء بالتراضي، وتم استكمال جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بملفه، ومنحه وثائق تسريحه، بعد موسم واحد في الشباب، الذي التحق به صيف 2025 قادما من أولمبيك أقبو، بعقد لـ 3 سنوات.

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