معلول يتخذ خطوة تثير التساؤلات بخصوص مستقبله مع إتحاد العاصمة

فتح مدرب إتحاد العاصمة، نبيل معلول، باب التأويلات بخصوص مستقبله في العارضة الفنية مع نادي إتحاد العاصمة.

فبعد النتائج المتواضعة التي سجلها التقني التونسي مع “سوسطارة”. وفشله في الفوز أمام كبرى أندية الرابطة المحترفة، منذ إنطلاق الموسم، آخرها خسارة “الداربي” القاسية أمام الغريم مولودية الجزائر بثلاثية نظيفة.

وإكتفاء الفريق بتحقيق التعادل في آخر مواجهتين في الرابطة المحترفة، أمام كل من أتلتيك بارادو و أولمبيك آقبو.

وهو الأمر الذي جعل الإنتقادات تطال المدرب التونسي، وتعالت أصوات الأنصار المنادية بإقالة، معلول، من تدريب الإتحاد.

وفي ذات السياق، أعلنت شبكة “ONsportFM” المصرية، عن إنضمام المدرب التونسي، نبيل معلول، لطاقم القناة كمحلل.

وتأتي هذه الخطوة، وسط غموض بشأن مستقبل المدرب، معلول، على رأس العارضة الفنية لنادي إتحاد العاصمة، ولحد اللحظة، لم تعلن إدارة النادي مغادرة المدرب، العارضة الفنية لفريق “سوسطارة”.