معلول يضع لاعبيه أمام اختبار جديد في مواجهة الحزم

يخوض فريق شباب بلوزداد، أمسية اليوم السبت، مباراة ودية تحضيرية جديدة، ضمن التربص الصيفي للفريق، الجاري بتونس.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية، المباراة الودية التي ستجمع الفريق، اليوم، والتي ستكون في مواجهة نادي الحزم السعودي.

وستكون هذه المواجهة التحضيرية، فرصة لمدرب الشباب، نبيل معلول، من أجل اختبار جاهزية لاعبيه مجددا، من الناحيتين الفنية، والبدنية.

ومن المقرر أن تلعب ودية شباب بلوزداد، ضد نادي الحزم، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، بمدينة طبرقة التونسية.