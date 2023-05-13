معلول يفاجئ بانسحابه من تدريب الترجي التونسي

أعلن المدرب نبيل معلول انسحابه من العارضة الفنية لفريق الترجي التونسي في بيان له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وترك المدرب نبيل معلول رسالة مؤثرة قال فيها “تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قرّرت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي”.

وفاجأ معلول الجميع بقراره رغم أنّه قدّم مشوارا جيّدا رفقة المكشخة في رابطة أبطال إفريقيا، ويبدو أن الخسارة بثلاثية أمام الأهلي لعب دورا هاما في اتخاذ الموقف الذي لا رجعه فيه حسب تصريحه.

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