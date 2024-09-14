معلول يكشف تشكيلته الأساسية في أول خرجة إفريقية أمام الملعب التونسي

كشف مدرب إتحاد العاصمة، نبيل معلول، اليوم السبت، عن تشكيلته الأساسية، تحسبا لمواجهة، المنافس الملعب التونسي.

في إطار مواجهة ذهاب الدور التصفوي الثاني، المؤهل لدور مجموعات كأس الكونفيدرالية.

وجاءت تشكيلة المسؤول الأول عن العارضة الفنية لـ”سوسطارة” على النحو التالي: بن بوط، رضواني، شتي، مونديكو، عليلات، بوخنشوش، ليكونزا، أداليد، قناوي، غشة، بلقاسمي.

للإشارة، ستنطلق المواجهة، بين الملعب التونسي، أمام إتحاد العاصمة، بداية من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، بملعب “رادس”.