معلول يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أسيك ميموزا

كشف مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الأحد، في مواجهة الضيف أسيك ميموزا.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الصفحة الرسمية للفريق،التشكيلة الأساسةي التي اختار معلول، أن يبدأ بها هذه المباراة.

واختار التقني التونسي، العناصر الأكثر جاهزية، وخبرة، ضمن تعداد الاتحاد، في تشكيلته الأساسية، يتقدمهم حارس المرمى أسامة بن بوط.

وضمت هذه التشكيلة الأساسية كل من: بن بوط، لعمارة، عليلات، رضواني، موندوكو، ليكونزا، بن زازة، شتي، علي، غشة، وبلقاسمي.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف أسيك ميموزا، تدخل ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.