معلول يؤكد رحيل سيكو غاساما من اتحاد العاصمة

أكد مدرب اتحاد العاصمة، نبيل معلول، رحيل مهاجم الفريق، سيكو غاساما، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وصرّح التقني التونسي، اليوم الثلاثاء، لوسائل الإعلام، بمطار هواري بومدين، قبل مغادرة وفد الاتحاد نحو بوتسوانا لمواجهة نادي أورابا يونايتد، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية: “سياسة الانتدابات بيد الإدارة، المهاجم سيكو غاساما، مشكور على كل ما قدمه للفريق”.

وأضاف المتحدث: “جمهور اتحاد العاصمة لم يتقبل اللاعب، وسنبحث عن خليفته، أتمنى ذلك رغم صعوبة المهمة في الميركاتو الشتوي”.

وختم معلول قائلاً: “في حال لم نجد مهاجماً في المستوى، سنختتم الموسم بالتعداد الحالي، أتمنى التوفيق لفريقي”.

للإشارة، خاض المهاجم سيكو غاساما، مع اتحاد العاصمة 13 مواجهة، برصيد 789 دقيقة لعب، وسجل هدفا وحيدا.