معلومات مثيرة عن حياة الأسطورة مارادونا في مسلسل وثائقي

كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن عمل درامي جديد يتناول قصة حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “فارايتي”، فإن شركة “Latin World Entertainment”، قررت تحويل قصة حياة مارادونا، إلى عمل وثائقي جديد.

وسيضم العمل الوثائقي شهادة عائلة الرياضي الشهير والمثير للجدل، بالإضافة إلى الكثير من الروايات حول وفاته.

ونقل التقرير تصريحا من شقيقة أسطورة الكرة الأرجنتينية، قالت فيه: “كان على أخي أن يدافع عن نفسه ضد الافتراء اللامتناهي الذي لا أساس له من الصحة”.

وأضافت ذات المتحدثة: “لكن الآن بعد أن لم يعد هنا، فمن واجبنا أن نصحح الأكاذيب ونترك ذكراه في سلام”.

ومن المقرر أن يعرض العمل الوثائقي الجديد روايات لم يسبق لها أن عرضت عن حياة مارادونا من تجارب مباشرة مع عائلته.

بالإضافة إلى عرض كواليس علاقته بالصديق القديم المقرب ماتياس مورلا، المسؤول عن ملكية مارادونا.

وسيتم تصوير العمل في مدن مختلفة حول العالم، التي أقام فيها مارادونا.

وغادر مارادونا عالمنا منذ عدة أشهر إثر نوبة قلبية، تاركا تاريخا كبيرا في عالم كرة القدم.