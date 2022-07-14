معلومات مهمة عن سائل تبريد السيارات تعرف عليها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور حول سائل التبريد المخصص للسيارات.

وأوضحت ذات المصالح عبر النافذة المعلوماتية ان سائل التبريد موجه خصيصا لتخفيض حرارة المحرك. وهو أهم عنصر في دورة التبريد. قامت الشركات المصنعة بإضافة مواد مرة فيه لأنه في الأصل طعمه لذيذ.

مكونات سائل التبريد من 5 عناصر أساسية وهي:

أولا سائل التبريد مكون من 90-95 % من مادة الجلايكول و هي مادة شفافة تتجمد في درجات حرارة جد منخفضة (65- °م) وأكثر و تغلي في دراجات حرارة عالية جدا حوالي (140° م).

بالإضافة إلى السائل المكون من (1 الى 4 % ) مواد مساندة وهذه المواد هي التي تحمي دائرة التبريد من الداخل (كونها تحتوي على مواد معدنية و بلاستيكية و غيرها). كما يوجد سائل مكون من (1 الى3 % ) ماء (H2O). وأيضا مانع الفقاعات كي يصل الماء بشكل كاف للمحرك وأجزائه. وكذا اللون حتى يتبين أي أثر لتسريب الماء في جزء من أجزاء المحرك

وأشارت المنشور إلى ان استخدام ماء عادي أو ماء مقطر أو سائل تبريد مغشوش سوف يغلي في أبسط درجات الحرارة. مما يؤدي إلى غليانه وبالتالي سوف يخرج هذا الماء إلى الخارج.

مدة صلاحية سائل التبريد

توجد عدة أنواع من سائل التبريد، لكن أهمها الذي يكون بمواد عضوية والذي يسمى بـ OAT والذي يمكن استخدامه في السيارات الحديثة وكذا القديمة، ويبقى صالح لمدة 5 سنوات أو 200000 كلم عند الاستخدام الطبيعي. أفضل تركيز لسائل التبريد هو 50% (يعني % 50 جلايكول و % 50 ماء).

تغيير سائل التبريد

تغيير سائل التبريد يختلف باختلاف كل نوع من أنواع سوائل التبريد وبحسب كل شركة

هناك من الشركات المصنعة لسائل التبريد، تنصح بتغيره كل 80000كلم، وهناك من تنصح بتغييره كل 05 سنوات أو كل 200.000 كلم. عند التغيير يستحسن تفريغ السائل التبريد المستعمل كاملا قبل إضافة الجديد.