معلومة مهمة.. هذه أسباب توقف أجهزة التكييف عن العمل

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عن معلومة مهمة يجهلها الكثيرون خاصة في المناطق الشمالية، حول الأسباب التي تؤدي إلى توقف أجهزة التكييف عن العمل.

وأوضحت المنظمة عبر بيان لها، أن توقف عمل أجهزة التكييف، يرجع إلى أنواع المكيفات والموجهة إلى درجات حرارة معينة.

وقالت المنظمة، أن هناك ثلاثة أنواع من أجهزة التكييف من المهم جدا التفريق بينها.

حيث هناك نوع أول يحمل وسم T1 وهو مصمم ليعمل في بيئة بدرجة حرارة تصل إلى 43 درجة.

فيما يحمل النوع الثاني وسم T2 وهو مصمم ليعمل تحت درجة حرارة بين 7 و35.

والنوع الثالث T 3 مصمم ليعمل في بيئة بدرجة حرارة بين 7 و52 درجة. حيث أن النوع الثالث T3 هو الأكثر قوة وتحملا بالنسبة للبيئة الجزائرية.

هذا ويشتكي الكثيرون، من توقف عمل أجهزة التكييف الخاصة بهم مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعرف المناطق الشمالية خلال الأيام الأخيرة موجة حر غير مسبوقة.