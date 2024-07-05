معلومة مُهمة بخصوص تسجيلات عدل 3

ستنطلق اليوم الجمعة، على الساعة التاسعة مساء، عملية التسجيلات في برنامج البيع بالإيجار لسنة 2024 “عدل 3”.

وحول تفاصيل طريقة التسجيل في برنامج عدل 3، تنقل تلفزيون النهار إلى وكالة عدل، أين كان له لقاء مع المدير العام المساعد للتسويق والاكتتاب بعدل 3.

وأكد ذات المسؤول، أن عملية التسجيل ستكون سهلة وبسيطة، وتكون متوفرة عبر الحاسوب أو عبر الهاتف النقال.

وبخصوص إختيار الولاية التي يسجل فيها المواطنون، قال المدير العام المساعد للتسويق والاكتتاب بعدل 3، أنه يجب إختيار الولاية التي يتوفر فيها على شهادة إقامة.

وحول طريقة التسجيل، قال ذات المسؤول، أنه ما على المعني سوى الولوج لرابط التسجيل والذي وضعته الوكالة وهو: https://aadl3inscription2024.dz/

ثم تظهر له صفحة التسجيل، ويختار في البداية الولاية التي يملك فيها شهادة إقامة، ثم يدخل رقم التعريف الوطني ثم يدخل رقم الضمان الاجتماعي ثم رقم الهاتف الشخصي.

وبعدما يتأكد المعني من صحة المعلومات التي وضعها، يقوم بالضغط على زر تأكيد التسجيل، ثم يظهر له رقم هاتف ثابت.

وهنا أكد ذات المسؤول، أنه يجب الإتصال بهذا الرقم، من رقم الهاتف الشخصي الذي وضعه في البيانات.

وأضاف بأنه وعندما يتصل المعني بالرقم الثابت بالرقم الذي سجل بيه، يتلقى تسجيل صوتي يأكد نجاح العملية ويطلب منه الضغط على طباعة الاستمارة والتي تحتوي على جميع المعلومات لي سجلها، بالإضافة إلى رقمه التسلسلي.

وشدد المدير العام المساعد للتسويق والاكتتاب بعدل 3، أن عملية التسجيل تكون لمرة واحدة فقط، لذلك نصح بتفادي الأخطاء أثناء التسجيل.

وحول الضغط الذي سيكون على الموقع أثناء إنطلاق التسجيلات، قال ذات ىالمسؤول بأنهم درسوا كل الإحتمالات وحضروا جيدا للعملية، ومتفائلون بأن العملية ستكون سلسلة وتمر بنجاح.

وذكر في الأخير بأن عملية التسجيل ستكون بدون أية وثائق كما أكده وزير السكن سابقا.