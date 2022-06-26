معلّمة تعتدي بالضرب على تلميذ.. تضع شريط لاصقا على فمه وتُدخله في أزمة نفسية!

تعرض تلميذ يبلغ من العمر ست سنوات، يدرس في المدرسة الخاصة “نظام” شرق العاصمة، لصدمة نفسية بعد ضربه من طرف أستاذة اللغة العربية بذات المدرسة، حسب ما أثبتته تقارير طبيبة الأمراض النفسية والعقلية.

وحسب مضمون التقرير الذي رفعه وليّ التلميذ “س،ياسين” الذي يدرس في مدرسة “نظام” الخاصة الواقعة شرق العاصمة، وتحديدا في مدينة الدار البيضاء، إلى مدير المدرسة عبر مراسلة خاصة، بعدما رفضت إدارة المدرسة ختمه، فإن التلميذ قد تعرض للضرب وعلى مدار أسبوع كامل الذي سبق يوم التاسع من شهر جوان الجاري، باعتباره التاريخ الذي علم فيه الوليّ بحادثة الاعتداء على ابنه “ياسين” عبر مجموعة أولياء التلاميذ بالمدرسة المستحدثة عن طريق خاصية “الفايبر”، مما جعل والد التلميذ يلجأ إلى طبيبة الأمراض النفسية والعقلية الحكيمة “ر.طرابلسي” بتاريخ الثالث عشر جوان من أجل فحصه، والتي أثبتت أن الطفل “ياسين” المولود بتاريخ 16 جانفي 2016، يعاني من صعوبات في الذاكرة والكتابة ويحتاج إلى مرافقة نفسية بيداغوجية، علما أن التلميذ – حسب التقرير الطبي الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه – كان يتمتع بقدرات جيدة في الفهم في الوسط المدرسي.

المعلمة وضعت شريطا لاصقا على فمّ التلميذ حسب تقرير الوالد!

وبعد يوم واحد من زيارة طبيبة الأمراض العقلية والنفسية، أي يوم الرابع عشر من شهر جوان، حاول والد التلميذ تقديم تقرير كتابي إلى مدير المدرسة “نظام” الخاصة، إلا أن إدارة الأخيرة رفضت ختمه، مما جعله يستعين بالبريد السريع لتحويله، وهو التقرير الذي تأسف من خلاله الوالد “محمد” من استقبال المدعو “نظام.م”، بصفته مديرا للمؤسسة التربوية، في وقت أنه يشغل مسير مساعد، وكشف من خلاله عن استعمال أستاذة اللغة العربية لشريط لاصق أغلقت به فم ابنه “ياسين” في حادثة يشهد لها أولياء التلاميذ الذين يدرسون مع “ياسين” -حسب مضمون التقرير دائما .

مسؤولو المدرسة طالبوا وليّ التلميذ بانتقاء مدرسة أخرى

وقال والد التلميذ في اتصال مع “النهار”، إنه عند لقائه بمساعد مسير المدرسة، وتعبيره له عن تذمره من السلوكات الممارسة تجاه ابنه، تفاجأ برد هذا المسير حين أمره بالتوجه إلى مدرسة أخرى لتدريس “س،ياسين” واستعادة مصاريف حقوق التسجيل بالموسم الدراسي “2022 / 2023” والمقدرة بإحدى عشر ألف دينار، حسب وصل الدفع الذي تحصلت “النهار” على نسخة منه.

مدير مدرسة “نظام” مشغول ومتحدثة باسمه لـ “النهار”: “من منحكم الملف ومدرستنا ذات سمعة”

اتصلت “النهار” بإدارة مدرسة “نظام” الخاصة، من أجل التحدث إلى مديرها العام ومعرفة رده بخصوص حادثة الاعتاداء بالضرب على التلميذ “س،ياسين”، إلا أنها اكتفت بتوكيل متحدثة أخرى نابت عنه بحجة أن المدير في اجتماع مطوّل، من دون أن تقدم توضيحا أو ردا مقنعا حول الحادثة، وقالت “المدير في اجتماع مطول ومدرستنا لديها سمعة طيبة”، قبل أن تسألنا عن الجهة التي منحتنا الملف.

مدير التربية للجزائر شرق: “أوفدنا لجنة تحقيق وننتظر النتائج”

من جانبه، كشف مدير التربية الجزائر شرق، خنسوس نذير، في اتصال بـ “النهار”، عن استقباله لوالد التلميذ المعتدى عليه في مكتبه، وعن إيفاده للجنة تحقيق حول حادثة الاعتداء منذ الإثنين الماضي، وقال “لا يمكننا الفصل في القضية الآن ما دام أعضاء اللجنة لم ينهوا بعد تحقيقهم والنتائج لم ترفع بعد على مكتبي”.