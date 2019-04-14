معمرة تبلغ 100 عام تترشح للإنتخابات المحلية!

يبتعد معظم الناس عن الحياة العملية، عند تقدمهم بالعمر، ويتفرغون للراحة، لكن هايسه، كان لديها رأي آخر.

وحسب وكالة رويترز، قررت هايسه، والتي تبلغ من العمر 100 عام، الترشح لانتخابات المجلس المحلي في بلدة “كيرشهايمبولاندن”، بألمانيا.

وتركز معلمة الرياضيات السابقة، في حملتها الانتخابية، على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة، الذي أغلق في 2011.

وساهمت هايسه كثيرا، في إعادة فتح المسبح، لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة، لأنها امرأة مسنة.

وقالت هايسه في تصريحات صحفية: “كانوا يغلقون مكبر الصوت عادة، عندما أبدأ الحديث عن حوض السباحة”.

وأضافت هايسه: “الآن وقد بلغت المئة اختلف موقفي تماما، الآن أملك فرصة الحديث وقول أي شيء”.

وتجرى الانتخابات في يوم 26 ماي المقبل، في البلدة، التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة.

أما بالنسبة لآرائها السياسية قالت هايسه: “لم يكن يتعين السماح بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وأرى أنه من الرائع أن يحاول الشباب حل مشكلات التغير المناخي”.

وقدمت هايسه نصائحها قائلة : “لكي تبلغ المئة عش حياة صحية في شبابك، مارس الكثير من الرياضة، تناول طعاما جيدا ودرب عقلك”.