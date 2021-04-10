معمرة كولومبية صاحبة 104 عاما تتغلب على كورونا مرتين

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معمرة كولومبية صاحبة 104 عاما تتغلب على كورونا مرتين
بقلم نسرين محفوف

تغلبت معمرة كولومبية تبلغ من العمر 104 عاما، على فيروس كورونا، لمرتين.

وتصدرت كارمن هيرنانديز عناوين الصحف في بلدها، حيث شفيت من فيروس كورونا للمرة الثانية.

وخرجت المعمرة الكولومبية من المستشفى بعد 21 يومًا في العناية المركزة، وسط هتافات وتصفيق الفريق الطبي لمستشفى جامعة سان رافائيل.

وأوضح ريكاردو موريرا، طبيب المستشفى “كانت حالة طبية صعبة التعامل معها لأن السيدة ليس لديها أنف، فقدته بسبب السرطان”.

وبعد 21 يومًا في وحدة العناية المركزة ، استعادت كارمن هيرنانديز أخيرًا قوتها مرة أخرى، تحت نظر أطبائها المعجبين.

وتم التصريح لكارمن هيرنانديز بمغادرة المستشفى للذهاب إلى منزلها.


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