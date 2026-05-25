معهد أمريكي: الجزائر توسع شراكاتها الرقمية مع 3 دول كبرى

كشف معهد “New Lines Institute” الأمريكي بواشنطن، عن وجود شراكات بين الجزائر وأمريكا في مجال الذكاء الاصطناعي. والبحث العلمي مع جامعات أمريكية بينها University of Notre Dame.

كما أشار المعهد الأمريكي، في تقرير له، إلى أن الجزائر توسع شراكاتها الرقمية مع الصين وإيطاليا والولايات المتحدة لبناء استقلالية تكنولوجية طويلة المدى. تابعا أن الجزائر مرشحة لتكون الصوت التكنولوجي الأكثر تأثيرا في المغرب العربي. ومنطقة الساحل خلال السنوات القادمة.

