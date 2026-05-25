معهد أمريكي يضع الجزائر في صدارة المشهد التكنولوجي المغاربي

وضع معهد New Lines Institute الأمريكي، الجزائر في صدارة المشهد التكنولوجي المغاربي.

كما اعتبر المعهد الأمريكي الجزائر، الأكثر تأهيلا لقيادة الذكاء الاصطناعي في شمال إفريقيا. بفضل ما وصفه بـ”الاستراتيجية الشاملة والمتعددة الأبعاد”. التي تنتهجها الدولة الجزائرية في مجالات التكنولوجيا، التعليم والطاقة.

وأكد التقرير الأمريكي الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية بواشنطن، أن الجزائر لم تعد تنظر إليها فقط كقوة طاقوية. بل كدولة تسعى لبناء “استقلالية استراتيجية” في مجال الذكاء الاصطناعي. بعيدًا عن التبعية التقليدية للقوى الاستعمارية السابقة عبر موازنة دقيقة بين شراكاتها مع الولايات المتحدة. الصين، إيطاليا.

وأشار المعهد، إلى أن الجزائر تعتمد استراتيجية متعددة المحاور تشمل التعليم، البحث العلمي والأمن السيبراني والفلاحة الذكية والطاقة. كما تمتلك أقوى قاعدة تعليمية في إفريقيا في مجال علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

واضاف المعهد الأمريكي، أن أكثر من 57 ألف طالب جزائري يدرسون الذكاء الاصطناعي عبر 74 برنامج ماستر داخل 52 جامعة. مشيرا إلى الجزائر من بين أفضل خمس دول إفريقية في النشر العلمي وتضم باحثين ضمن أفضل 2 بالمائة عالميًا. وتستهدف تكوين 500 ألف مختص في تكنولوجيا الإعلام والاتصال بحلول 2030.

كما توقع التقرير ارتفاع سوق الذكاء الاصطناعي في الجزائر من 500 مليون دولار سنة 2025 إلى 1.7 مليار دولار بحلول 2030.

وتابع التقرير، أن الذكاء الاصطناعي سيستخدم لتطوير الفلاحة والصحة والطاقة ورفع الصادرات خارج المحروقات.

كما تمتلك الجزائر موقعا جغرافيا إستراتيجيا بين أوروبا وإفريقيا يؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للذكاء الاصطناعي -يضيف التقرير-. حيث رصد تحولا لغويا داخل الجامعات الجزائرية يعزز استخدام الإنجليزية في إطار دبلوماسية سيادية هادئة.

واشار معهد “New Lines Institute” الأمريكي بواشنطن أن 94.3 بالمائة من المشاركين في استفتاء جامعي جزائري دعموا اعتماد الإنجليزية في التعليم العالي.

