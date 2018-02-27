معهد البترول.. مخزونات النفط الأمريكية ترتفع 933 ألف برميل الأسبوع الماضي

قال معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الامريكية سجلت ارتفاعا أقل من المتوقع الأسبوع الماضي.

بفعل زيادة في الواردات بينما قفزت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام زادت بـ 933 ألف برميل في الأسبوع الماضي لتصل إلى 421.2 مليون برميل.

في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام في مركز التسليم في “كاشينج” بأوكلاهوما 1.3 مليون برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين قفزت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 190 ألف برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بـ 1.4 مليون برميل بينما كان متوقع انخفضها 709 آلاف برميل.

وزادت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 218 ألف برميل يوميا لتصل إلى 7 ملايين برميل يوميا.