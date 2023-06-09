معهد البحوث بمصر يعلن موعد عيد الأضحى

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد عيد الأضحى، عبر بيان صحفي حول هلال شهر ذو الحجة لعام 1444هجريا.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي، إنه طبقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

مضيفا: “ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة. وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية). وفي المحافظات المصرية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 – 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة)”.

وبذلك، تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19 جوان 2023م. وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيا يوم الثلاثاء 27 جوان 2023. ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 جوان 2023.