معهد العالم العربي بباريس يحوز جائزة الشيخ زايد للكتاب

منح مجلسُ أمناءِ جائزة الشيخ زايد للكتاب في الإمارات معهدِ العالم العربي في باريس لقبَ “شخصيةِ العام الثقافية”.

تقديرا لدورهِ في نشرِ اللغةِ العربية، وثقافتها على الساحة الأوروبية وتوطيدِ التعاونِ العربي الفرنسي.

المعهد تأسسَ في ثمانيناتِ القرن العشرين،ويجري بشكلٍ دوري اختيارُ شخصيةٍ عربية لمنصبِ المديرِ العام، وتتولى رئاسة مجلس الإدارة شخصية فرنسية.

وقال المجلس أن القرار، جاء “لما للمعهد من دور بارز في تعميق فهم اللغة العربية وثقافتها في فرنسا.

وفي فهم جهود العالم العربي، الرامية إلى التطور وفي تشجيع التبادل الثقافي وتنشيط التواصل والتعاون بين فرنسا والعالم العربي.

ونقل موقع جائزة الشيخ زايد للكتاب، على الإنترنت عن الأمين العام للجائزة، علي بن تميم.

قوله ان تاريخ معهد العالم العربي وإنجازاته في تفعيل حركة التبادل الثقافي مع العالم العربي تجعله جديرا باللقب.

ويحصل الفائز بجائزة شخصية العام الثقافية، على ميدالية ذهبية تحمل شعار جائزة وشهادة تقدير إضافة إلى نحو 272 ألف دولار.