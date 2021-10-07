معهد العلاقات الدولية بفرنسا: تصريحات ماكرون ضد الجزائر بالغة الخطورة

قال مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والإستراتيجية، باسكال بونيفاس، أن تصريحات إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر. أنها بالغة الخطورة. ولا يحق لرئيس الإدلاء بهذا التصريح.

وفي نقاش حول الأزمة الجديدة بين الجزائر وباريس على إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، إستحضر حادثة إستدعاء فرنسا لسفيرها بروما بعدما عبر وزير إيطالي دعمه لمظاهرات “السترات السفراء” والذي إعتبرته باريس حينها بأه تدخل في الشؤون الداخلية.

واعتبر بونيفاس، أن خرجة ماكرون ضد الجزائر، مردها إستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين. خاصة مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها في ربيع العام المقبل.

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