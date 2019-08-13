معهد الفندقة والسياحة ببوسعادة يطلق مسابقة لتكوين التقنيين والتقنيين السامين

أعلن المعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة، عن إطلاق مسابقة للالتحاق بالمعهد موجهة للشباب البالغين حتى سن 28 سنة.

وحسب نص إعلان نشره معهد الفندقة والسياحة ببوسعادة، فإنّ المسابقة تخص رتبتي تقني وتقني سامي في 3 تخصصات.

وتشمل التخصصات المفتوحة في المسابقة الإطعام، والمطبخ إلى جانب الإدارة الفندقية.

وبحسب الشروط التي أعلنتها إدارة المعهد، فإنّ حاملي البكالوريا بإمكانهم الالتحاق بالمعهد للحصول على شهادة تقني سامي، بعد المشاركة في مسابقة شفهية.

أما بالنسبة لحاملي شهادة النهائي، فإنّ بإمكانهم الالتحق بالمعهد للحصول على نفس الشهادة شريطة حيازة 3 سنوات خبرة،

أو المشاركة في اختبارات كتابية وشفاهية.

ولحاملي شهادة الثانية ثانوي، فقد عرضت إدارة معهد الفندقة الالتحاق بصفوفها للحصول على شهادة تقني، وذلك شريطة خوض اختبارات كتابية وشفاهية.

وقد جرى تحديد يوم 31 أوت 2019 كتاريخ آخر أجللإيداع ملفات المرشحين.