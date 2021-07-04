معهد باستور: إرتفاع عدد الحالات المؤكدة بسلالة Delta إلى 31 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة

وحسب بيان المعهد فلقد تم تسجيل منذ الــ 20 جوان 07 حالات جديدة من السلالة المتحورة delta على مستوى ولاية الجزائر. وبالتالي، يرتفع عدد الحالات المؤكدة من هذه السلالة منذ 03 ماي الماضي إلى 31 حالة.

وقدم بيان المعهد نسب توزيع السلالات المختلفة المصنفة إما كــ “سلالات مثيرة للقلق” أو “سلالات تحت المراقبة” وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية، المتواجدة حاليا في الجزائر والتي تم الكشف عنها في كل عينات PCR الإيجابية، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.

وبالنسبة للسلالات المثيرة للقلق، فلقد تم تسجيل نسبة 50.47% من السلالة (B.1.1.7) Alpha و 2.63 % من السلالة (B.1.617.2) Delta، أما بالنسبة للسلالات تحت المراقبة، فتم تسجيل نسبة 44.18% من السلالة Eta (B.1.525) و 2.72 % من السلالة A.27والتي تم اكتشافها مؤخرا.