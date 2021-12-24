معهد باستور: الكشف عن حالة جديدة للمتحور أوميكرون بالجزائر

أعلن معهد باستور، أنه تم تسجيل حالة جديدة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بالجزائر. والتي تعد الحالة الثانية بعد التي تم تسجيلها منذ 10 أيام.

وكشف معهد باستور، في بيان له، أنه تم الكشف عن حالة جديدة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر. وذلك في إطار سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 ، للكشف عن السلالات المتحورة.

وأضاف البيان، أن المصاب هو مواطن جزائري، قادم من جنوب إفريقيا، شعر بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر بأعراض توحي باحتمال إصابته بفيروس كوفيد 19.

كما تم إجراء فحص جيني للمعني، كانت نتيجته إيجابية، مما استوجب إجراء إختبار PCR على مستوى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر. و كانت نتيجته إيجابية أيضا، حيث تم التأكد بعد ذلك من وجود الطفرات الخاصة بالمتحور Omicron. مشيرا إلى أنه بذلك تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن حالتين مؤكدتين من هذا المتحور.

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