معهد باستور: الكشف عن حالة جديدة للمتحور أوميكرون بالجزائر
أعلن معهد باستور، أنه تم تسجيل حالة جديدة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بالجزائر. والتي تعد الحالة الثانية بعد التي تم تسجيلها منذ 10 أيام.
وكشف معهد باستور، في بيان له، أنه تم الكشف عن حالة جديدة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر. وذلك في إطار سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 ، للكشف عن السلالات المتحورة.
وأضاف البيان، أن المصاب هو مواطن جزائري، قادم من جنوب إفريقيا، شعر بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر بأعراض توحي باحتمال إصابته بفيروس كوفيد 19.
كما تم إجراء فحص جيني للمعني، كانت نتيجته إيجابية، مما استوجب إجراء إختبار PCR على مستوى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر. و كانت نتيجته إيجابية أيضا، حيث تم التأكد بعد ذلك من وجود الطفرات الخاصة بالمتحور Omicron. مشيرا إلى أنه بذلك تكون الجزائر قد سجلت إلى حد الآن حالتين مؤكدتين من هذا المتحور.
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تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون بالجزائر
وكان معهد باستور، قد أعلن أنه تم تسجيل أول حالة بالمتحور أوميكرون بالجزائر. ويتعلق الأمر برعية أجنبي قدم عبر مطار هواري بومدين الدولي.
وحسب بيان لمعهد باستور، فقد تم إكتشاف أول حالة إصابة بأوميكرون في سياق تحاليل التسلسل الجيني التي يقوم بها معهد باستور بالجزائر على فيروس SARS-CoV2 . لاسيما في إطار مراقبة السلالات المتحورة. أين تم تأكيد أول حالة للمتغير Omicron B.1.1.529 بالجزائر.
كما أضاف البيان، أن المصاب هو من جنسية أجنبية، حل بالجزائر بتاريخ 10 ديسمبر 2021. حيث خضع عند وصوله إلى فحص جيني على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة. طبقا للإجراءات والبروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات الجزائرية وكانت نتيجته إيجابية. مما استدعى توجيه فحص الــ PCR للمعني، إلى المخبر المرجعي لمعهد باستور بالجزائر أين تم تأكيد وجود السلالة Omicron.
من جهته دعا معهد باستور إلى ضرورة التلقيح عاجلا ضد فيروس كوفيد 19 للحد من انتشار الفيروس و السلالات المختلفة من جهة. بالإضافة كذلك إلى الإلتزام الصارم بالقواعد الأساسية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. وهي ارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين. لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية. حيث أنه كلما انتقل الفيروس أكثر، كلما كان احتمال ظهور السلالات أكبر.