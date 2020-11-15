معهد باستور: اللقاح ضد الإنفلونزا الموسمية لا يحمي من كورونا وكواشف تشخيص جديدة قريبا

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، اليوم الأحد، أن “تشخيص فيروس كورونا عن طريق سكانير في فصل الشتاء لا يفيد”.

وأكد البروفيسور درار، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “إن تشخيص فيروس كورونا عن طريق جهاز سكانير، في فصل الشتاء لا يفيد لأنه يعطي نفس صورة الكشف عن فيروسات أخرى”.

وفيما يخص الوضع الوبائي، يرى مدير معهدمعهد باستور، أن “الجزائر تعيش موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد”.

موضحا أن “الإصابات مرشحة للإرتفاع بسبب فصل الشتاء”.

مشيرا بأن “دراسات تتحدث عن أن الموجة قد تبلغ ذروتها في الأيام القادمة على أن تتراجع شهر ديسمبر مع توقع موجات أخرى”.

كما اكد البروفيسور أن “الإعتقاد السائد بأن لقاح الانفلونزا الموسمية يحمي من كورونا خاطىء”.

وقال أنه “لا وجود لعلاقة بينهما”.

وأكد درار، فما يتم تداوله حول ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية للحماية من الإصابة بكورونا هو “اعتقاد خاطئ”.

كواشف جديدة لتشخيص المصابين بفيروس كورونا

كشف البروفيسور درار عن شروع الجزائر “في استعمال نوع جديد من الكواشف لتشخيص المصابين بفيروس كورونا”.

وقال درار أن “الدفعة الأولى المقدرة بـ10 آلاف كاشف ستصل الأسبوع المقبل”.

كما اوضح درار أن “تشخيص كورونا عن طريق الأشعة “سكانير” في فصل الشتاء لا يفيد لأنه يعطي نفس صورة الكشف عن فيروسات أخرى”.

وبخصوص مراجعة سعر تحاليل “PCR” بالمخابر الخاصة، قال درار أن “ذلك لابد أن يكون من جهة السلطات الرسمية مع هذه المخابر لجعل الأسعار في المتناول، دون أن يخلف القرار ضررا لأصحاب هذه المخابر”.