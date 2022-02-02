معهد باستور: المتحور  BA.2 سيكون الأكثر انتشارا خلال الأيام القادمة

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر، البروفسور فوزي درار، أن السلالة الفرعية BA.2 للمتحور أوميكرون لفيروس كوفيد-19. ستكون “أكثر انتشارا” خلال الأيام القادمة.

وأكد درار في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن السلالة الفرعية للمتحور أوميكرون BA.2 ستعرف انتشارا بنسبة أكثر من 90 بالمائة.

ودعا درار الأشخاص الذين لم يتلقوا التلقيح بعد إلى الإقبال على الحملة، والذين تلقوا الجرعتين إلى تلقي الجرعة الثالثة.

وأوضح مدير معهد باستور أن أنها تحمي من التعرض إلى هذه السلالة “بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90 بالمائة”.

وأضاف أنه بالرغم من أن هذه السلالة “لا تشكل خطورة” مقارنة بالمتحور دلتا الذي لازال منتشرا. إلا أن الوضعية الوبائية لا زالت غير آمنة.

وأبدى أسفه عن نسبة التلقيح التي لم تبلغ بعد المستوى المطلوب، وعدم الالتزام في العديد من الحالات بالإجراءات الوقائية.

وحذر ذات المسؤول من تعرض الأشخاص غير الملحقين والذين أصيبوا بالمتحور أوميكرون إلى إصابة ثانية وثالثة بالسلالة الفرعية BA.2. قد تسبب في إدخالهم المستشفى وحتى العناية المركزة بحكم مناعتهم غير الكافية.

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