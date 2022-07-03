معهد باستور: بعوضة النمر إستقرت بالجزائر وتغزو 60 بالمائة من المناطق الشمالية

أعلن معهد باستور اليوم الأحد، أن بعوضة النمر إستقرت في الجزائر في ظرف 10 سنوات. وهي الآن تغزو معظم شمال الجزائر.

وأشار معهد باستور خلال بيان له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن بعوضة النمر في الأصل تأتي من الغابات الإستوائية في جنوب شرق آسيا. مشيرا إلى أن تكيفت بعوضة النمر (Aedes albopictus) مع بيئات مختلفة وخاصة البيئة الحضرية من خلال الاستفادة من العديد من الحاويات (المزهريات ، الأواني ، العلب ، المزاريب ، إلخ). كما ان بعوضة النمر تتكاثر في المياه ولا تحتاج سوى لكميات قليلة من المياه لوضع البيض. كما أن بعوضة النمر تحب أن تتغذى على البشر.

وأضاف معهد باستور، أنه تم الإبلاغ عن هذه الفصيلة لأول مرة في سنة 2010 في ولاية تيزي وزو. وأوضح البيان أن التركيبة الفعلية لهذه البعوضة الخطيرة لم يتم العثور عليها. إلا أنه وفي سنة 2015 لوحظ نشأته الفعلية فقط في مدينة وهران (عين الترك).

وذكر معهد باستور، أنه في ظرف 10 سنوات استقر بعوض النمر نهائيا بالجزائر. وغزا 60 بالمائة من المناطق الشمالية للوطن

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معهد باستور: الجزائر لم تسجل أي حالة إصابة أو مشتبه بها لمرض جدري القرود

أعلن معهد باستور في بيان له، عدم تسجيل أي حالة إصابة أو مشتبه بها لمرض جدري القرود بالجزائر. وجاء في البيان، “إنه تبعا للمذكرة الإعلامية المنشورة بتاريخ 22 ماي 2022 حول مرض جدري القرود، يعلم معهد باستور بالجزائر أنه لم يتم لغاية هذا اليوم تسجيل أو تأكيد أي حالة إصابة أو حالة مشتبه بها لهذا المرض بالجزائر.” وأضاف البيان، ان “المعهد سيعلم عن أي معلومة جديدة تخص هذا الموضوع عبر موقعه الالكتروني 𝐰𝐰𝐰.𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞𝐮𝐫.𝐝𝐳 وصفحته الرسمية على الفيسبوك”.

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