معهد باستور: تسجيل 37 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية و6 حالات بالسلالة الهندية

أعلن معهد باستور، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بالسلالة البريطانية،بالإضافة إلى 6 حلالات بالسلالة الهندية بولاية تيبازة.

وحسب بيان للمعهد، فقد تم الكشف عن 37 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) ، موزعة كالآتي:

23 حالة من ولاية الجزائر، 5 حالات من ولاية البليدة، 3 حالات من ولاية بجاية، حالة واحدة من ولاية قسنطينة.

بالإضافة إلى حالة واحدة من ولاية المدية، وحالة واحدة من ولاية ميلة، و3 حالات من ولاية المسيلة.

وأضاف المعهد، أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية منذ تاريخ 25 فيفري إرتفع إلى 180 حالة.

وكشف في ذات السياق، أنه لم يتم تسجيل أي حالة بالنسبة للسلالة النيجيرية (B.1.525).

وأعلن المعهد، أنه تم اليوم الكشف لأول مرة عن 06 حالات من السلالة الهندية (B.1.617)، في ولاية تيبازة.

وللإشارة، فإن هذه السلالة التي تم اكتشافها في الجزائر هي من النوع الفرعي 2 (sous-type 2)، الذي يحتوي على اختلافات مقارنة بالطفرة الهجينة المنتشرة حاليا في الهند (غياب طفرة E484K).

ويجدر التذكير بأن منظمة الصحة العالمية قد صنفت هذه السلالة على أنها ” سلالة تحت المراقبة “، يأتي ترتيبها بعد ما يسمى بالسلالات ” المثيرة للقلق “، المتمثلة في السلالات البريطانية والجنوب أفريقية والبرازيلية.