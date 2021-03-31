معهد باستور: تسجيل 37 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة

أعلن معهد باستور، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة.

وحسب معهد باستور، تم تأكيد 9 حالات جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7).

كما تم تأكيد 28 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525).

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية، يتعلق الأمر بـ 4 من الجزائر، حالة بكل من البليدة والمدية، 3 من ورقلة.

وبالنسبة للحالات 28 المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)، يتعلق الأمر بـــ:

4 حالات من الجزائر؛ 3 من البليدة؛ 11 من الوادي؛ 6 من الجلفة؛ 3 من عين صالح؛ 1 من ورقلة.

وبهذا، يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة لحد الان من السلالات المتحورة، 30 حالة من السلالة البريطانية و56 من السلالة النيجيرية.