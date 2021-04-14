معهد باستور: تسجيل 51 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة في الجزائر

أعلن معهد باستور بالجزائر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 51 إصابة جديدة بسلالات كورونا المتحورة في الجزائر.

وتم تأكيد 20 حالة جديدة من السلالة البريطانية (B.1.1.7) و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية (B.1.525).

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة البريطانية B.1.1.7))، يتعلق الأمر بـــ:

16 حالة من العاصمة، حالتين من البليدة، حالة واحدة من الجلفة، حالة واحدة من وهران.

وبالنسبة للحالات المؤكدة من السلالة النيجيرية (B.1.525)، يتعلق الأمر بـــ:

5 بالعاصمة والجلفة؛ 16 حالة من الأغواط؛ وحالة واحدة بكل من المدية، تقرت والبليدة، حالتين من غليزان.

وبالتالي، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى 78 حالة من السلالة البريطانية و129 حالة من السلالة النيجيرية.

ودعا معهد باستور إلى الالتزام بالتدابير الوقائية في إطار البروتوكول الصحي.