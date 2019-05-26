معهد باستور: “توزيع أزيد من ألفي جرعة من المصل المضاد للتسمم العقربي”

كشف معهد باستور، توزيع أزيد من 2.000 جرعة من المصل المضاد للتسمم العقربي، على الوحدات الصحية لورقلة، منذ مطلع 2019.

وأشار اليوم الأحد، أن العملية ستتواصل، وفق الحصص، وبحسب الإحتياجات المعبر عنها، إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة الجارية.

يأتي هذا بعد أن حددت وزارة الصحة، الإحتياجات السنوية للمنطقة، بما يفوق 6.000 جرعة.

ويتم استقبال جرعات المصل المضاد للتسمم العقربي من معهد باستور الجزائر، على مدار السنة وفق احتياجات كل ولاية.

وهذا لمكافحة هذه الظاهرة التي تعرف انتشارا في عديد المناطق، على غرار ورقلة التي غالبا ما تسجل بها أكبر نسبة من الإصابات.

ويجري التنسيق، مع معهد باستور، في حالة تسجيل نقص في عدد الجرعات المتوفرة، على مستوى المؤسسات الصحية المنتشرة عبر كامل إقليم الولاية، لضمان عدم حدوث أي تذبذب في وفرة المصل.

و يعتبر المخزون الحالي من المصل المضاد للتسمم العقربي على مستوى المؤسسات الصحية الموزعة بإقليم الولاية متوفر بما ”فيه الكفاية” لتغطية الاحتياجات خلال الفترة الصيفية.