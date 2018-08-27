معهد باستور: لم نوزّع أية أدوية أو لقاحات خاصة بالكوليرا

فنّد مدير معهد باستور، إقدامهم على توزيع أدوية ولقاحات خاصة بداء الكوليرا في مختلف ربوع الوطن.

ودعا البروفيسور، زبير حراث، إلى التوقف عن مغالطة الرأي العام من مختلف الجهات المروجة لأرقام انتشار الوباء.

وقال في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن “معهد باستور هو المخبر المرجعي الوحيد المخول بإعطاء أرقام الحالات المؤكدة وغير المؤكدة”.

وكشف حراث،أن فرق من معهد باستور،تشرع،اليوم الإثنين،في الخروج،رفقة فرق من وزارة الموارد المائية،للميدان من أجل تحليل مياه المنابع غير المحروسة.

وأوضح البروفسور، أن تحاليل المنابع الأخرى التابعة للخواص،أسفرت عن إحصاء 5 منها بالبليدة ملوثة بجراثيم لا علاقة لها بجرثومة الكوليرا.