معهد باستور: متغير دلتا أصبح يمثل 71 بالمائة من الفيروسات المنتشرة بالجزائر

كشف معهد باستور، إن متغير ” Delta” ، أصبح يمثل 71 بالمائة من الفيروسات المنتشرة بالجزائر.

وأوضح بيان لمعهد باستور، اليوم الأحد، إنه و ابتداء من الأسبوع الأول من شهر جويلية، تم تسجيل تسارع في نشاط المتغير Delta.

مضيفا إنه وبتاريخ 15 جويلية، حل المتغير Delta محل جميع المتغيرات الأخرى المنتشرة حتى الآن “Alpha و Eta”، حيث أصبح يمثل 71 بالمائة من الفيروسات المنتشرة.

وتوقع المعهد، أن تبلغ نسبة المتغير دلتا، أكثر من 90 بالمائة، خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار البيان، إلى إن المعهد، سيعلن قريبا عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بانتشار السلالات المتحورة.