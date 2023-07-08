معهد باستور يؤكد أنّ سبب وفاة شاب من حي دوار الديس بباتنة هو داء الكلب

أكدت مصادر صحية للنهار، أن نتائج تحاليل معهد باستور التي أجريت على الشاب المتوفى قبل أيام بحي دوار الديس بباتنة كانت ايجابية، أي أنّ سبب الوفاة هو داء الكلب الذي انتقل إليه بعد عضة قطة مصابة بهذا الداء.

وكشفت نفس المصادر أنّ الجهات المعنية ومباشرة بعد استقبال المستشفى لحالة الشاب المتوفى، قامت بعدة اجراءات احترازية منها تلقيح 45 شخصا من سكان حي دوار الدين ضد داء الكلب.

ومن بين الملقحين أقارب المتوفى وعدد من الجيران الذين احتكوا بالقطة المصابة بالداء.

يذكر أن النهار سبق أن تطرقت الى هذه الحادثة في لحظتها قبل أيام.