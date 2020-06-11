معهد باستور يتلقى مساعدة من الجالية الجزائرية المقيمة في بلجيكا

قدمت الجالية الوطنية المقيمة في بلجيكا وأصدقاء الجزائر البلجيكيين مساعدة لمعهد باستور تتمثل في 35 ألف كاشف لتشخيص فيروس كورونا، بالإضافة إلى 2500 طقم لتطهير العتاد الفيروسي الذي يتم تحليله بقيمة 36.705 أورو.

وأفاد معهد باستور، أن العملية تدخل في إطار مشروع أطلق عليه تسمية (دعم تشخيص كوفيد-19 في الجزائر)، بإيصال يوم 6 جوان المساعدات.

وبادر بهذه المساعدة مجموعة من العلميين والأطباء الجزائريين المقيمين في بلجيكا وأغلبهم أعضاء في جمعية “نادي المقاولين البلجيكيين والجزائريين عين الخير” التي أطّرت هذه العملية، حيث حظي التجنُد لهذه المساعدة الإنسانية بدعم الكفاءات الجزائرية المقيمة في بلجيكا التي استعملت شبكاتها العلمية لإيجاد حلول للتموين بالكواشف التي تسجل ندرة في العالم.

كما أن هذه العملية، مثلما يؤكد المبادرون بها صُممت وأنجزت بالتعاون الوثيق مع معهد باستور- الجزائر من اجل الموافقة والاستلام والاستعمال النهائي للمواد، واستفادت من كل التسهيلات الإدارية ومن دعم السلطات الجزائرية وكذا شركة الخطوط الجوية الجزائرية التي قامت بنقل هذه المساعدة انطلاقا من باريس.