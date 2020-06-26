معهد باستور يجري 2500 تحليل يوميا للكشف عن فيروس كورونا

كشف المدير العام لمعهد باستور الجزائر، الدكتور فوزي درار، عن إجراء 2500 تحليل يوميا للكشف عن فيروس كورونا.

وأكد درار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن معهد باستور يسهر على تعزيز عدد المخابر بمختلف الولايات سيما تلك التي تشهد زيادة في نسبة الإصابة بالفيروس.

وكشف درار عن فتح مخبرين جديدين الاسبوع القادم، بكل من ولايتي عنابة وسطيف، للاستجابة للطلب بهذه المناطق.

كما يقوم معهد باستور بمرافقة المخابر الجديدة من ناحية التكوين والتوجيه لضمان تغطية جيدة وعادلة بين مختلف مناطق الوطن.

وأضاف درار “عدد المخابر التي تتكفل بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا سيصبح 29 مخبرا عبر القطر”.

وأوضح المدير العام أن بعض هذه المخابر تابعة لمعهد باستور، والأخرى للمؤسسات الاستشفائية والجامعات.

وأرجع درار الارتفاع المحسوس في عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة، الى عدم تلاشي الفيروس نهائيا.

ويتمثل العامل الآخر الذي ساهم في الارتفاع المحسوس في عدد الحالات خلال الأيام الأخيرة في تسجيل حالات عائلية تتراوح بين 16 إلى 17 بالمائة من مجموع الحالات المعلن عنها وذلك نتيجة تنظيم بعض التجمعات وقيام الأعراس بالرغم من “جميع التحذيرات التي وجهتها السلطات العمومية والخبراء حول خطر وباء كورونا” و هي السلوكيات التي قد تؤدي -كما اضاف – إلى تفاقم الوضع “.

وشدد الدكتور درار كذلك على “توخي الحيطة والحذر واليقظة مع التطبيق الصارم للتدابير الوقائية والحواجز التي تبقى من العوامل الرئيسية التي تساعد على حماية المجتمع”.