معهد باستور ينتهج طرقا جديدة للكشف عن فيروس كورونا

وهو ما سيدفع بالمعهد، للتركيز على الحالات التي تظهر لديها أعراض، حسب ذات المتحدث.

وحسب ما كشف عنه المدير العام للمعهد، فوزي درار، في تصريح لوكالة الأنباء، فإن اجراءات تطبيق الحجر الصحي على بعض المناطق سيساهم لا محالة في التخفيض من انتشار الوباء.

وفي ذات السياق، قال درار، أنه مع شروع مختلف ملحقات المعهد الجديدة في عملها، سيتم تخفيف الضغط على المخبر المرجعي للكشف عن الفيروسات التابع للمعهد على مستوى العاصمة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن ملحقة وهران شرعت في عملها خلال الأيام الأخيرة، وملحقات كل من قسنطينة وتيزي وزو وورقلة، ستدخل حيز الخدمة الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، عبر درار عن أسفه للإشاعات المغرضة التي تستهدف المعهد، لاسيما ما تعلق ببروتوكول الكشف عن الفيروس.

وأكد المسؤول، في ذات الخصوص، أن المعهد يعمل وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة وتلك المعمول بها بكل من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن معهد باستور بحاجة إلى المزيد من الدعم من طرف المنظومة العلمية والطبية، من أجل تقديم خدمة أكثر نجاعة.