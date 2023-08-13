معهد باستور ينظم ورشة تكوينية حول الانفلونزا وكورونا لفائدة 11 دولة افريقية

ينظم معهد باستور الجزائر ورشة تكوينية لفائدة 11 دولة افريقية حول التسلسل الجيني لفيروسات الانفلونزا وكورونا، ما بين 13 و17 أوت الجاري.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، تم تنظيم هذه الورشة التكوينية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وتنشيط خبراء من الولايات المتحدة الامريكية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة حول التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفيروسات الانفلونزا وكوفيد-19.

سيما فيما يتعلق بالمنهجيات والطرق التجريبية لإجراء هذا التسلسل بهدف اجراء تحاليل سريعة للعينات التنفسية الايجابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما سيستفيد المشاركون من تكوين في مبادئ المعلوماتية البيولوجية لتحليل بيانات التسلسل في العينات السريرية. ومراقبة جودة التسلسلات ورسم الخرائط والتجميع.

ونوه المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة الدكتور جمال فورار على هامش انطلاق هذه الدورة “بدور معهد باستور في تكوين المخابر الافريقية حول شخيص فيروسات الإنفلونزا الموسمية وكوفيد-19”.

كما أشاد بالتكوين الجهوي الذي كان ولازال يقوم به معهد باستور الجزائر لفائدة دول القارة الإفريقية في عدة تخصصات. مما ساهم في تحسين المستوى وتوسيع تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

ومن جانبه، أكد المدير العام لمعهد باستور البروفسور فوزي درار على أهمية هذا التكوين الذي يستهدف 11 دولة افريقية. بمساهمة المنظمة العالمية للصحة وخبراء من مخابر الصحة العمومية الامريكية. حيث يعزز تكوينها في مجال التسلسل الجيني ويسمح للمعهد بتوسيع دوره في مجال تنظيم مثل هذه الدورات.