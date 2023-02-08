معهد ستراتفور: إستقرار الجزائر يدفع نحو التركيز على السياسة الخارجية

أبرز معهد ستراتفور الأمريكي، أنّ الجزائر تتمتع باستقرار سياسي، يدفع نحو التركيز على قضايا السياسة الخارجية.

وجاء في تقرير المعهد المتخصّص في الدراسات الاستراتيجية، أنّ الجزائر خرجت من عزلتها. منوّها إلى أنّ اقتصادها وسياستها الخارجية سيؤثران على التغيير. مضيفا أن الجزائر تبنت إستراتيجية جديدة للتواصل الدولي. في وقت تحاول فيه تحديث إقتصادها. مشيرا إلى أنّه منذ بداية عهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حاول الأخير إخراج الجزائر من عزلتها في السياسة الخارجية التي تميّزت بها خلال العقد الأول من القرن الحالي والعقد الأخير من القرن العشرين.

وأضاف التقرير، أنه “في 2022، قامت وزارة الخارجية الجزائرية بعدد من التحركات بشكل أكدت جهود مشاركة هذا البلد في شمال أفريقيا. وبشكل ناشط في الشؤون العالمية والإقليمية”.

ورأى التقرير أنّ الجزائر تشهد اليوم قدرا من الاستقرار السياسي، وقوة اقتصادية تعطيها مجالا للتحرك في المجالات الدولية والإقليمية. فمن الناحية السياسية تعيش الجزائر قدرا من الاستقرار السياسي. مما سيمنح الحكومة المجال للتركيز على قضايا السياسة الخارجية.

كما تلقى اقتصادها دفعة بسبب الموارد العالية من الطاقة عام 2022. وبات الغاز الطبيعي الجزائري مطلوبًا بشدّة بسبب تنويع الدول الأوروبية مصادرها من الطاقة والامتناع عن النفط والغاز من روسيا، نظرًا لغزو موسكو أوكرانيا.

ويتوقع التقرير أن تواصل الجزائر جهودها في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. حماس وفتح والجماعات الأخرى وهو ما سيحقق إلتزاما جزائريا رئيسيا لدعم حركة عدم الإنحياز. وهي حركة ما بعد الإستقلال التي رفضت التحالف مع القوى العظمى في الحرب الباردة.

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