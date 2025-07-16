معهد واشنطن يُصدر مذكرات سياسية حول التفاعل الأمريكي مع الجزائر

أصدر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يصدر مذكرات سياسية حول التفاعل الإستراتيجي الأمريكي مع الجزائر.

وأكد المعهد أن الجزائر تتمتع بسمعة طيبة ويمكن أن تكون شريكا أمنيا رئيسيا للولايات المتحدة في منطقة تزداد تقلبا .

وأضاف المعهد أن واشنطن بدأت بالفعل في الاستثمار في تعميق هذه العلاقة الثنائية وأظهرت الجزائر رغبتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما اشار المعهد إلى أن موقع الجزائر كواحدة من أكبر منتجي الطاقة في إفريقيا والتي تقع إستراتيجيا على طول طريق التجارة البحرية في المتوسط يؤهلها لأن تكون شريكا قويا الجزائر لها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتلعب دورا رئيسيا في برامج الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الإفريقي وتستمر في استضافة المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب التابع للاتحاد ما يجعلها شريكا ويمكن أن تكون بديلها.