معهد ووهان: لقاح خامل صيني يدخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية

كشف معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، اليوم السبت، أن لقاح خامل صيني لمرض “كوفيد-19” يدخل المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وأوضح المعهد التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية “سينوفارم” ومعهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية، في بيان له، أن 96 شخصا من ثلاث فئات عمرية تلقوا اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حتى 23 أفريل.

وأظهر اللقاح معايير سلامة جيدة حتى الآن وما زال الخاضعون للتجارب السريرية تحت الملاحظة.

وأوضحت سينوفارم أن اللقاح سيمر أيضا بمرحلة ثالثة من التجارب السريرية، ومن “الممكن أن يستغرق الأمر عاما واحدا لإكمال التجارب السريرية، لكي نصل في النهاية إلى نتيجة بشأن سلامة وكفاءة اللقاح”.

هذا واعتمدت الصين ثلاثة لقاحات مرشحة لمكافحة فيروس كورونا، ليتم استخدامها في التجارب السريرية.