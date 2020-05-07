معهد MMR..النهار تتصدر القنوات الأكثر مشاهدة في شهر رمضان

تواصل قناة النهار تصدرها للقنوات الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان الجاري.

وحسب استفتاء لمعهد MMR أجري على نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فما فوق.

فإن أكثر من 18 مليون مشاهد لقناة النهار خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل وإلى 1 ماي الحالي.

هذا وتتربع قناة النهار على عرش القنوات الجزائرية، حيث أجريت الإحصائيات على 15 قناة.

أين جاءت قناة النهار الأولى بنسبة24.7بالمائة،كما تفوقت النهار على عدة قنوات عربية وأجنبية،في احصائيات لذات المعهد،خلال الأيام الأولى لشهر رمضان.

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