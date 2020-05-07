معهد MMR..النهار تتصدر القنوات الأكثر مشاهدة في شهر رمضان

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معهد MMR..النهار تتصدر القنوات الأكثر مشاهدة في شهر رمضان
بقلم أمينة لعلالي

تواصل قناة النهار تصدرها للقنوات الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان الجاري.

وحسب استفتاء لمعهد MMR  أجري على نساء ورجال تتراوح أعمارهم بين 15 سنة فما فوق.

فإن أكثر من 18 مليون مشاهد لقناة النهار خلال الفترة الممتدة من 30 أفريل وإلى 1 ماي الحالي.

هذا وتتربع قناة النهار على عرش القنوات الجزائرية، حيث أجريت الإحصائيات على 15 قناة.

أين جاءت قناة النهار الأولى بنسبة24.7بالمائة،كما تفوقت النهار على عدة قنوات عربية وأجنبية،في احصائيات لذات المعهد،خلال الأيام الأولى لشهر رمضان.

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