معهد MMR: دقيوس ومقيوس ومشاعر يتحصلان على أعلى نسب المشاهدة

أظهرت نتائج إستطلاع سبر الأراء لمعهد أم أم أر لشهر رمضان عن صدارة قناة النهار لنسب المشاهدة .

حيث احتلت النهار تي في المرتبة الأولى بأكثر من 8 مليون جزائري يشاهدون النهار تي في يوميا من بين 20 مليون جزائري.

أي بنسبة توغل يومي بلغت42%، وبنسبة توغل أسبوعي بلغت74%، وهذا ما مكنها من افتكاك15% من نسبة سوق السمعي البصري بالجزائر.

وتوضح نتائج الدراسة،التي قام بها معهد”أم أم أر”، للأسبوع الثاني من رمضان،عن تفوق قناة النهار تي في،بكسب ثقة المشاهد الجزائري.

الذي يجد حاجته من البرامج العائلية المتنوعة وبمختلف مشاربه، فكما عودتنا النهار تي في بقوة برامج كامرتها الخفية رانا أحكمناك.

وفي نفس السياق مسلسل مشاعر الذي هو عبارة عن إنتاج مشترك لجزائريين وتونسيين بإخراج تركي فهذا المزيج نجح في تغيير صورة الجزائر بالخارج.

كون أبطال المسلسل أبدوا إمكانات هائلة وكبيرة جدا تصل بهم إلى العالمية. وأصبحت الدراما مع مسلسل مشاعر من أكثر البرامج مشاهدة في هذا رمضان.

ونجحت النهار تي في برسم البسمة على أوجه الجزائريين،وإسعادهم بالفكاهة الهادفة وذلك في سيت كوم دقيوس ومقيوس في طبعته الثانية.

الذي سيرقى ويتطور أكثر فأكثر بمشروع سيفاجئ الجزائريين في رمضان2020،فأقل ما يقال على الثنائي دقيوس ومقيوس قمة الإبداع الفني الهادف.

ومن جهته وصل الرايس قورصو إلى قلوب الجزائريين بمغامراته الطريفة،وقصته الشيقة مع العملاق صالح أقروت الذي غير من أسلوبه التمثيلي.

الذي طغى عليه الجانب الدرامي أكثر،الأمر الذي حير الجمهور الجزائري كون صالح أوقروت معروف عنه الأدوار الكوميدية أكثر.

فكل هذه البرامج بلغت نسبة مشاهدتها في وقت الذروة إلى 14%.

أي حوالي3 مليون جزائري شاهدوا هذه البرامج في نفس الوقت وشدت انتباههم لمدة زمنية،تزيد عن الساعة وربع الساعة دون انقطاع.

وستواصل النهار تي في إرضاء مشاهديها بالمستوى الراقي لبرامجها في رمضان وبعد رمضان،بشعار النهار تجمع العائلة الجزائرية في كل وقت.