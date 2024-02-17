معوش: “القرار الأخير في اختيار الناخب الوطني الجديد يعود لرئيس الفاف”

تحدث لاعب جبهة التحرير الوطني، محمد معوش، عن قضية اختيار الناخب الوطني الجديد، مرمؤكدا بأن القرار الأخير يعود لرئيس “الفاف” وليد صادي.

قال محمد معوش، في تصريح لتلفزيون “النهار”: “اجتمعنا مرة واحدة فقط، والقرار الأخير يعود لرئيس الفاف”.

كما أضاف لاعب جبهة التحرير الوطني: “نملك العديد من السير الذاتية لمدربين، وكل واحد له مطالبه المالية”.

وتابع محمد معوش: “لا يمكننا حاليا قول أي شئ، كون القرار الأخير يعود لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم”.

يذكر أن محمد معوش، يعد واحد من أعضاء اللجنة التي تم تعيينها من طرف “الفاف”، لدراسة السير الذاتية للمدربين المرشحين لتولي تدريب المنتخب الوطني.