معوش: “تلقينا ما يقارب 20 سيرة ذاتية لمدربين مرشحين للاشراف على الخضر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث عضو فريق جبهة التحرير الوطني، محمد معوش، عن المهام الموكلة لهم من قبل “الفاف”، لاختيار ناخب وطني جديد.
وصرّح معوش، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “اللجنة اجتمعت أمس الخميس، ومن المقرر أن تجتمع مجددا لمواصلة مباحثاتها لانتقاء الإسم الأنسب للاشراف على المنتخب الوطني”.
كما أضاف: “المهمة ليست سهلة، حيث يتوجب علينا اختيار اسم مدرب واحد، وفق معايير محددة على غرار المسار المهني، واللغة”.
وأردف: “تلقينا ما يقارب 20 سيرة ذاتية لمدربين من مختلف المستويات، للاشراف على المنتخب الوطني، ونعمل على دراستها بعناية”.
وتابع محمد معوش: “علينا اقتراح اسم مدرب واحد على رئيس “الفاف”، الذي تعود له الكلمة الأخيرة في تعيين الناخب الوطني الجديد”.
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