معوش: “لا أتابع مباريات البطولة الوطنية لانعدام المستوى”

كشف اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني، محمد معوش أنه لا يتابع مباريات البطولة الوطنية، مرجعا ذلك لغياب المستوى.

وصرح معوش، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي لا توجد كرة القدم حاليا، الكل يبحث عن الأموال فقط، لا يمكنني متابعة أكثر من 10 دقائق في مباريات البطولة”.

وأضاف: “في الوقت الماضي كانت العديد من الأندية الجزائرية تقدم كرة جميلة، على غرار شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، وغيرهم”.

وتابع محمد معوش: “لم نصل بعد لثقافة الاحتراف، والمعنى الحقيقي للرياضة والاحتراف، الكل يجري وراء الأموال فقط”.