معوش: “لا أتابع مباريات البطولة الوطنية لانعدام المستوى”

الرياضة
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معوش: “لا أتابع مباريات البطولة الوطنية لانعدام المستوى”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف اللاعب السابق لمنتخب جبهة التحرير الوطني، محمد معوش أنه لا يتابع مباريات البطولة الوطنية، مرجعا ذلك لغياب المستوى.

وصرح معوش، لتلفزيون “النهار”: “بالنسبة لي لا توجد كرة القدم حاليا، الكل يبحث عن الأموال فقط، لا يمكنني متابعة أكثر من 10 دقائق في مباريات البطولة”.

وأضاف: “في الوقت الماضي كانت العديد من الأندية الجزائرية تقدم كرة جميلة، على غرار شباب بلوزداد، شبيبة القبائل، وغيرهم”.

وتابع محمد معوش: “لم نصل بعد لثقافة الاحتراف، والمعنى الحقيقي للرياضة والاحتراف، الكل يجري وراء الأموال فقط”.


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