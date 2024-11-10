معوش :”مخلوفي كان سفيرا للثورة الجزائرية في الخارج”

قدم لاعب جبهة التحرير سابقا، محمد معوش، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد رشيد مخلوفي الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 88 سنة.

وقال محمد معوش في تصريحه لـ “النهار” عقب تشييع جنازة المرحوم بمقبرة العالية “لاعب قوي في الدوري الفرنسي و المنتخب الوطني”.

كما أضاف معوش ” قدم الكثير للكرة الجزائرية، كان سفيرا للشعب الجزائري والثورة الجزائرية عامة في الخارج”.

إلى جانب ذلك، قال لاعب المنتخب الوطني سابقا مصطفى كويسي في تصريحه هو الأخر لـ “النهار” عقب تشييع جانزة المرحوم “كان عملاقا في عالم كرة القدم، مخلوفي هو الذي اكتشفني و قادني إلى المنتخب، لاعبين كثر،كان له الفضل في دعوتهم إلى المنتخب مثل ماجر و بلومي”.

كما ختم كويسي “كان يحب المنتخب الوطني كثيرا، كان خبيرا في كرة القدم، كمجاهد ولاعب ومدرب.. ربي يرحمه”.

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