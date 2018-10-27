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معوش: “مستعدون للمساهمة بخبرتنا في هذا المشروع”

الرياضة
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معوش: “مستعدون للمساهمة بخبرتنا في هذا المشروع”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى محمد معوش، اللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني، دعمه لمشروع الفاف، واستعداده للمساهمة بخبرته الكبيرة في إنجاحه.

وصرح محمد معوش، خلال الكلمة التي ألقاها عقب التصويت على مشروع “الفاف”: “أبارك هذا المشروع، وأقول أننا تأخرن كثيرا في انشاء هذه المراكز”.

وأضاف: “نحن على استعداد لتقديم خبرتنا في مجال كرة لقدم، خدمتا لهذا المشروع، في مجال تكوين المواهب الجزائرية الشابة”.

وتابع: “علينا البحث عن المواهب الكروية، في كامل التراب الوطني، وحتى لدى الأندية الصغيرة”

وأردف اللعب الأسبق لمنتخب الأفلان: “أتمنى التوفيق لجميع المكونيين الذين سيخوضون هذا المشوار الطويل مع المواهب الجزائرية”.


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